Son Dakika Haberleri: İzmir'de Denizde Ceset Bulundu

İzmir'de Denizde Ceset Bulundu

44 dakika önce

İZMİR(AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir'de Denizde Ceset Bulundu, System.String[]
İZMİR(AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Bayraklı Sahili'nde deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen deniz polisi, su üzerindeki cesedi botla kıyıya çıkardı.

Cesedin üzerinden Süreyya Gözüyok'a (63) ait kimlik çıktığı öğrenildi.

Ceset, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:47 Kaynak: AA

Bayraklı, İzmir, Güncel
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