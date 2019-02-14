İzmir'de Denizde Ceset Bulundu
44 dakika önce
İZMİR(AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
İZMİR(AA) - İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
Bayraklı Sahili'nde deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen deniz polisi, su üzerindeki cesedi botla kıyıya çıkardı.
Cesedin üzerinden Süreyya Gözüyok'a (63) ait kimlik çıktığı öğrenildi.
Ceset, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:47 Kaynak: AA
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası
İzmir'de 3 Erkek Öğrenci, 14 Yaşında Kız Çocuğuna Cinsel Saldırıda Bulundu
İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı