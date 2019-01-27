İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
İzmir Körfezi'nde erkek cesedi bulundu.
İzmir
Körfezi'nde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, körfezde seyir halindeki bir geminin mürettebatı, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etmeleri üzerine durumu polise bildirdi.
Bölgeye giden deniz polisi, su üzerindeki cesedi botla kıyıya çıkardı.
Cesedin üzerinden Caner Aker'e (23) ait kimlik çıktığı bildirildi.
Ceset savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:42 Kaynak: AA
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