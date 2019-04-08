İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
10 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
İzmir
'in Konak
ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Alsancak sahilinde hareketsiz kişiyi fark edenler durumu 112 Acil Servis
ve polis ekiplerine bildirdi.
Deniz polisi tarafından botla kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:00 Kaynak: AA
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