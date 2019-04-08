Son Dakika Haberleri: İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

10 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alsancak sahilinde hareketsiz kişiyi fark edenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Deniz polisi tarafından botla kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:00 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü 5 Liraya Çeyrek Altın Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:10:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]