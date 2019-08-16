Son Dakika Haberleri: İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

21 dakika önce

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Konak Vapur İskelesi yakınlarında oltayla balık avlayan Niyazi Öşme, bir kişiyi denizde hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, öldüğü belirlenen kişinin cesedini sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Azerbaycan uyruklu Nacafov Rövşan'a (29) ait olduğu tespit edildi.
Rövşan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'dan İzmir'e gelen Svitlana otel odasında tecavüze uğradı
Fransız damat, aşkı için Müslüman oldu Şarkıcı Ebru Polat'tan bikinili havuz pozu CHP'li Mahmut Tanal, İzmir otoyolunu 2 saatte geçen Demet Akalın için savcılara soruşturma çağrısında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 11:09:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]