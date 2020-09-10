İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bostanlı sahilindeki Gün Batımı İskelesi yakınında denizde hareketsiz kişiyi gören balıkçılar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kıyıya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cesedin İlkay Görür'e ait olduğu belirlendi.
Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Görür'ün dün hareket halindeki feribottan denize atladığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:03 - Kaynak: AA
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