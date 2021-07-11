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Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi

11.07.2021 07:16

İzmir'de Bostanlı Vapur İskelesi'ne yakın bir yerde hareketsiz bir şekilde yatan birini gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, denizden çıkardıkları şahsın ölmüş olduğunu belirledi.

Karşıyaka ilçesinde iddiaya göre saat 05.30 sıralarında Bostanlı Vapur iskelesi yakınında denizde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, yaptıkları müdahale ile denizdeki kişiyi kıyıya çıkarttı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Oğuz Çalışkan (37) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çalışkan'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Çalışkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi

Karşıyaka, Bostanlı, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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