İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

04.04.2022 06:33

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi Karataş Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, deniz polisi tarafından karaya çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan incelemelerde şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

YORUMLAR
500
İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi Foça'nın eski belediye başkanlarından Nihat Dirim vefat etti Foça'nın eski belediye başkanlarından Nihat Dirim vefat etti

112 Acil, Karataş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Inter, Juventus'u milli futbolcumuzun attığı golle 1-0 mağlup etti
00:40 Macaristan'daki genel seçimin sonucu belli oldu! Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı
00:33 Fenerbahçe'den 7 yıl önce takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili açıklama: Biz kabul etmiyoruz
00:26 4 Nisan'da başlıyor! Rusya, Türkiye'nin girişimiyle Mariupol'den tahliyeler için koridor açacağını duyurdu
00:11 Oyuncu Tuna Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı
23:58 Taraftarlar mest oldu! Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın attığı gole verdiği tepki sosyal medyayı salladı
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 06:38:15. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement