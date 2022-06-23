İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

23.06.2022 08:11
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Pasaport İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen deniz polisi tarafından şahıs kıyaya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince talihsiz adamın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, polis tarafından yapılan incelemede şahsın üzerinde kimlik bulunmadığı tespit edildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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