İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

09.07.2022 09:08
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Pasaport İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen deniz polisi tarafından şahıs kıyaya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince talihsiz adamın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, polis tarafından yapılan incelemede cesedin Serkan Metin Kılıkçı'ya (21) ait olduğu belirlendi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

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Çocuklu kadına telefonunu yazdığı kağıdı veren şahıs, otobüs şoförü ve yolcular tarafından feci şekilde dövüldü Çocuklu kadına telefonunu yazdığı kağıdı veren şahıs, otobüs şoförü ve yolcular tarafından feci şekilde dövüldü TALİHSİZ GENCİN CESEDİ DENİZDE BULUNDU TALİHSİZ GENCİN CESEDİ DENİZDE BULUNDU
Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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