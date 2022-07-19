İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

19.07.2022 11:13
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkarıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkarıldı.

Konak Pier-Pasaport İskelesi arasında denizde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

25 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için parmak izi çalışması yaptı.

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

YORUMLAR
500
Altay'ın sağlık sponsoru Medicana Altay'ın sağlık sponsoru Medicana Altay'ın sağlık sponsoru Medicana Altay'ın sağlık sponsoru Medicana
Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:47 Şile'de limandan düşen lüks cipteki felçli iş adamı hayatını kaybetti
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
11:36 Bakan Soylu'nun kuzeni vurularak öldürülmüştü! İkilinin daha önce mahkemelik olduğu ortaya çıktı
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
11:29 Bursa'da 5 akrabasını bıçaklayan madde bağımlısı genç, ormanda çıplak halde bulundu!
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:04 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:02 Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 11:58:37. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement