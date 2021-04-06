İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu (2) - Son Dakika

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu (2)
06.04.2021 16:58
KİMLİĞİ BELİRLENDİİzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı'nda denizde bulunan erkek cesedinin, 42 yaşındaki Fikret Gezgin'e ait olduğu ortaya çıktı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı'nda denizde bulunan erkek cesedinin, 42 yaşındaki Fikret Gezgin'e ait olduğu ortaya çıktı. 4 gündür kayıp olarak aranan Gezgin'in ayağına taş bağlayarak, intihar etmek için denize atladığı öğrenildi. 3 gün önce cüzdanını ve diğer özel eşyalarını annesinin evine bıraktığı da belirlenen Gezgin'in daha önce mobilyacılıkla uğraştığı, son zamanlarda da araba alım satım işine başladığı öğrenildi. Yakınları polise verdiği ifadede, Gezgin'in son dönemde içine kapandığını söylediği kaydedildi.
Davut CAN/İZMİR,
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