İzmir'de denizde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde denizde üniversite öğrencisine ait olduğu belirlenen ceset bulundu.
Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında denizde ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin 21 yaşındaki H.K'ya ait olduğu belirlendi.
H.K'nın Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gördüğü öğrenildi.
İncelemenin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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