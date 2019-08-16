Son Dakika Haberleri: İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı
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İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı

1 saat önce

İzmir'de sabah saatlerinde denizden bir erkek cesedi çıktı.

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İzmir'de sabah saatlerinde denizden bir erkek cesedi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında Konak Vapur İskelesi yakınlarında oltayla balık avlayan bir vatandaş, bir kişiyi denizde hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen deniz polisi, öldüğü belirlenen kişinin cesedini sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Azerbaycan uyruklu Nacafov Rövşan'a (29) ait olduğu tespit edildi.

Rövşan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR
Konak, Sabah, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
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