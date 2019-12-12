İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Son Dakika

İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı

6 saat önce

İzmir'de denizden kadın cesedi çıktıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre dün gece saatlerinde denize düştüğü ileri sürülen Solmaz Demirer'in (61) cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre dün gece saatlerinde denize düştüğü ileri sürülen Solmaz Demirer'in (61) cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, saat 17.00 sıralarında denizde hareketsiz şekilde duran bir kişinin olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen balıkçılar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, bir kadına ait olduğu belirlenen kişiyi karaya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede, cesedin barınak çevresinde sıkça görülen ve emekli olan 'Rambo' lakaplı Solmaz Demirer'e ait olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Demirer'in dün gece saatlerinde denize düşmüş olabileceği ileri sürüldü. İlk belirlemelere göre, vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Demirer'in boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı

Karşıyaka, Solmaz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı
Esra Erol'da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı! Karşısında görünce şaşkına döndü Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
02:03 Kar yağışı nedeniyle beyaza büründü - Son Dakika
02:02 Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı - Son Dakika
01:52 Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırladı - Son Dakika
01:50 Irak'ta düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
01:37 Spor borussia mönchengladbach - istanbul başakşehir maçından kareler - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 02:11:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]