İzmir'de denizden yardım çağrısı yapan sığınmacılar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de denizden yardım çağrısı yapan sığınmacılar kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de denizden yardım çağrısı yapan sığınmacılar kurtarıldı

7 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'a geçmek üzere botla denize açıldıktan sonra yardım isteyen sığınmacılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'a geçmek üzere botla denize açıldıktan sonra yardım isteyen sığınmacılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ege Denizi'ndeki devriye çalışmalarını artıran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti.

Zor durumda kalan bottaki Suriyeli sığınmacılar, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Ailesiyle yaşadıklarını anlattı

Kurtarıldıktan sonra Mersin'e dönmek için Basmane semtine gelen sığınmacılardan 6 çocuk annesi Bediha Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce Ayn El-Arap'tan (Kobani) Türkiye'ye geldiklerini ve Mersin'de tarım işinde çalıştıklarını söyledi.

Almanya'ya gitme hayaliyle Çeşme'den botla Yunanistan'a geçmeyi denediklerini belirten Mustafa, Sakız Adası'na varmak üzereyken Yunan yetkililer tarafından geri itildiklerini iddia etti.

Bediha Mustafa, "Adaya varmak üzereyken Yunan yetkililer bizi fark etti. Bizi engellediler, botumuza zarar verdiler. Biz de denizin ortasında kaldık. Sonra Türkler gelip kurtardı. Neredeyse ölmek üzereydik. Avrupa'da daha iyi yaşarız diye düşündük ama bütün ailemi bir gecede kaybedebilirdim. Hayatta kaldığımız için şükrediyoruz." diye konuştu.

Mustafa çiftinin 11 yaşındaki kızları Cuveyne Mustafa da Mersin'de okula gittiğini ve Türkçe öğrendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Almanya'ya gitmek istiyorduk. Yunanistan'a varacaktık, az kalmıştı, ışıkları görüyorduk ama geldiler ve botumuza zarar verdiler. Babama tokat attılar. Sürükleyip denizin ortasında bıraktılar. Botta 5 aileydik ve küçük çocuklar da vardı. Anneme sarılarak bekledim. Sonra Türkler büyük bir gemiyle geldiler, bizi alıp karaya çıkardılar. Battaniye de verdiler."

İzmir'de denizden yardım çağrısı yapan sığınmacılar kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan polisi, sığınmacılara otomatik tüfeklerle ateş açtı
Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Yunanistan, sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:24:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de denizden yardım çağrısı yapan sığınmacılar kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]