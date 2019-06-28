Son Dakika Haberleri: İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti
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İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

19 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde denize düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde denize düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hasan Demirel (56) Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında dengesini kaybederek denize düştü. Demirel'in denize düştüğünü gören vatandaşlar suya atladı.
Vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Demirel, 112 Acil Servis ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hasan Demirel'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:13 Kaynak: AA
Hasan Demirel, Konak, İzmir, Güncel
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