İzmir'de Denize Düşerek Hayatını Kaybeden Genç Kız Mersin'de Toprağa Verildi
47 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde yılbaşı akşamı denize düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İrem Coşkun, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir
'in Konak
ilçesinde yılbaşı akşamı denize düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İrem Coşkun, memleketi Mersin
'de son yolculuğuna uğurlandı.
31 Aralık
2018 tarihinde Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında denize düşen ve kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybeden İrem Coşkun'un cenazesi dün memleketi Mersin'e getirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Coşkun'un cenazesi, bugün ailesinin yaşadığı merkez Akdeniz
ilçesi Kazanlı
Mahallesi'ndeki Kazanlı Mezarlığı'na defnedildi. Kızlarının ölümü ile göz yaşlarına boğulan acılı anne Arzu ve baba Hakan Coşkun
'u akrabaları teselli etti. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:51 Kaynak: İHA
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