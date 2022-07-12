Olay, Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi kıyılarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Hatice Kübra Binboğa (20) isimli kadın, çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz şekilde bulundu. Genç kadın, vatandaşların çabasıyla çevredeki bir tekneye çıkarılırken, olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Daha sonra kıyıya çıkarılan Binboğa, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Binboğa'nın cenazesi Necat Hepkon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de denize giren genç kadın boğuldu - Son Dakika

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