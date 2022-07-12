İzmir'de denize giren genç kadın boğuldu - Son Dakika
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İzmir'de denize giren genç kadın boğuldu

12.07.2022 18:21
İzmir'de denize giren genç kadın boğuldu

İzmir'in Menderes'in ilçesinde denizde giren genç bir kadın boğularak hayatını kaybetti.

İzmir'in Menderes'in ilçesinde denizde giren genç bir kadın boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi kıyılarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Hatice Kübra Binboğa (20) isimli kadın, çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz şekilde bulundu. Genç kadın, vatandaşların çabasıyla çevredeki bir tekneye çıkarılırken, olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Daha sonra kıyıya çıkarılan Binboğa, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Binboğa'nın cenazesi Necat Hepkon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Aybike Göcekli/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de denize giren genç kadın boğuldu - Son Dakika

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