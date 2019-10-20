Son Dakika Haberleri: İzmir'de denize petrol türevi atıklar sızdı
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İzmir'de denize petrol türevi atıklar sızdı

23 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıkların temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

İzmir'de denize petrol türevi atıklar sızdı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıkların temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Aliağa ilçesinde bölgedeki bir tesisten sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, Avcı Ramadan Parkı sahil şeridinin kirlenmesine neden oldu.

Oluşan yoğun kirlilik nedeniyle balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı. Denizin yüzeyindeki atık maddeyi görenlerin haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi.

Kirlilik hem bölgede yaşayanları hem de balıkçıları tedirgin etti.

Aliağa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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