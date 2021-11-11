İzmir'de depo ve iş yerlerine kaçak ürün baskını - Son Dakika

İzmir'de depo ve iş yerlerine kaçak ürün baskını

İZMİR İzmir'in Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adresleri takibe aldı. Ekipler, Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda 1 depo, 2 iş yeri ve 4 araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 11 adet makaron, 11 bin adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet silah, 2 bin 135 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 120 adet kapak, 3 bin 610 adet etiket, 569 adet gözlük ve 17 adet saat ele geçirildi.

Operasyonlarda olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.