İzmir'de Depo Yangını
1 saat önce
İZMİR'in Konak ilçesinde, malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İZMİR'in Konak
ilçesinde, malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alsancak Semti Umurbey
Mahallesi 1505 Sokak'taki malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangında, yaralanan olmazken, depoda hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:55 Kaynak: DHA
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