Son Dakika Haberleri: İzmir'de Depo Yangını

İzmir'de Depo Yangını

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'de Depo Yangını, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alsancak Semti Umurbey Mahallesi 1505 Sokak'taki malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangında, yaralanan olmazken, depoda hasar meydana geldi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:55 Kaynak: DHA

Konak, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Vatandaşlar Düdenlerin Oluştuğu Bölgeye Akın Edince Yol Trafiğe Kapatıldı Altınordulu Enis Destan, Haksız Kazanılan Penaltıyı Bilerek Kaçırdı!

Ünlü İş Adamı İnan Kıraç, Nasıl 4,1 Milyon Euro Dolandırıldığı Anlattı DSP Genel Başkanı Aksakal: Erdoğan Görüşmek İstedi, Kabul Etmedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 10:31:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Depo Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]