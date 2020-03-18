İzmir'de depo yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de depo yangını - Son Dakika

İzmir'de depo yangını

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesindeki 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan beyaz eşya mağazasına ait depoda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

İzmir'de depo yangını, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesindeki 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan beyaz eşya mağazasına ait depoda çıkan yangında maddi hasar oluştu.


Yangın, ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan bir beyaz eşya mağazasının depo olarak kullanılan üst kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.


Öte yandan, yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı 7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
22:34
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor         
17:43
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı         
14:20
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü         
11:25
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 03:03:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de depo yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]