İZMİR'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN YAKINDAKİ APARTMANA SIÇRADI - Son Dakika
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İZMİR'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN YAKINDAKİ APARTMANA SIÇRADI

07.06.2022 00:25
İZMİR'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN YAKINDAKİ APARTMANA SIÇRADI

İZMİR'in Torbalı ilçesinde akaryakıt istasyonu ve apartmana yakın mesafedeki traktör lastikleri ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın endişe yarattı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde akaryakıt istasyonu ve apartmana yakın mesafedeki traktör lastikleri ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın endişe yarattı.  Alevlerin apartmanın dış cephesine sıçraması nedeniyle binada oturanların tahliye edildiği yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan traktör lastikleri ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yakınında 6 katlı apartman ile akaryakıt istasyonunun bulunduğu depodan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin apartmanın dış cephesine sıçraması üzerine binada oturanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerin yoğun çabasıyla depo ve apartmanın dış cephesindeki yangın yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İZMİR'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN YAKINDAKİ APARTMANA SIÇRADI
İZMİR'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN YAKINDAKİ APARTMANA SIÇRADI
İZMİR'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN YAKINDAKİ APARTMANA SIÇRADI
İZMİR'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN YAKINDAKİ APARTMANA SIÇRADI
İZMİR'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN YAKINDAKİ APARTMANA SIÇRADI
İZMİR'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN YAKINDAKİ APARTMANA SIÇRADI
YORUMLAR
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Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN YAKINDAKİ APARTMANA SIÇRADI - Son Dakika

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