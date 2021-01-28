İzmir'de depoda çıktıktan sonra 2 fabrikaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir sanayi sitesindeki depoda çıkan ve iki fabrikaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Pancar Mahallesi'ndeki Çetmen Sanayi Sitesi'nde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, depo yanındaki palet, kutu ve ambalaj fabrikası ile palet fabrikasına sıçradı.

Yoğun dumanın yayıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle depo ve fabrikalarda hasar oluştu.