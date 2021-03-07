Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın - Son Dakika

Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın

07.03.2021 16:45

Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın İzmir'in Menemen ilçesinde sebze meyve halinde yangın çıktı.

Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde sebze meyve halinde yangın çıktı. Yangında çok sayıda işyeri zarar görürken alevler güçlükle kontrol altına alındı

Menemen'in Emiralem Mahallesi'ndeki Menemen Belediye sebze meyve halinde bulunan işyerlerine ait depolarda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çilek sezonu öncesinde boş meyve ve sebze kasalarının depolandığı depoların alev aldığı yangın, kısa sürede diğer depolara da sıçradı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Boş kasaların bulunduğu bir depodan başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede diğer depolara da sıçradı. Kısa sürede alev alan plastik kasalar bir anda alev topuna dönerek hal esnafına korku dolu anlar yaşattı. Yangını fark ettikten sonra kasalarını kurtarmaya çalışan esnaf alevlerin içerisinde kalınca itfaiyenin gelmesini bekledi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kasaların plastik olmasından dolayı yüksek ısıda erimeye başlayınca ortaya esnafı üzen görüntüler çıktı.

Emiralem Hal'inde yangın başladığını haber alan Menemen Belediye Başkan vekili Aydın Pehlivan, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Esnaf ile bir süre görüşen Pehlivan, "Bugün Menemen halimizde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunuyoruz. Çok ciddi anlamda bir hasar söz konusu. Plastik kasaların bulunmuş olduğu alanda 3 nolu hal'in arkasında çıktığı düşünülen yangınla ilgili itfaiyeci arkadaşlarımız incelemelerde bulunuyor. Jandarma ekiplerimiz de burada ve sağ olsunlar itfaiye erlerimiz yoğun bir çaba sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdüler ve soğutma işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Üzücü bir durum ve milli bir servet en nihayetinde, hepimize geçmiş olsun" dedi.

"Zararımız 500 bin TL"

Zararlarının büyük olduğunu ifade eden yangında deposu yanan hal esnaflarından Ahmet Can, "Yangını gördüm ve itfaiyeyi aradım. Hortum çektik ve yangın tüplerimiz vardı çalışan arkadaşımız yangın tüpleri boşalttı. Bizde hortum çektik kasaları ıslatmaya başladık yangın daha fazla sıçramasın diye. Diğer esnaf arkadaşlarımız kendi kasalarını kurtarmaya çalıştı kasaları devirdiler bizde devirdik kasalarımızı ama onlarda yanmaya başladı. Fakat olmadı kurtaramadık hepsi yandı eridi. Aşağı yukarı sadece bizim 500 bin TL'lik bir hasarımız vardır. Toplamda 6 dükkanın deposunda bulunan kasalar yandı" dedi.

Yangınla ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri hasar tespit çalışmaları başlatırken, kundaklama şüphesi üzerinde de durarak soruşturma başlatıldı.

Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın
Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın

Emiralem, Menemen, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Menemen'de sebze meyve halinde korkutan yangın - Son Dakika


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