İzmir'de depoya baskın: 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de depoya baskın: 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

07.06.2022 16:56
İzmir'de depoya baskın: 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

İZMİR'in Menderes ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 37 milyon 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 1100 kilogram nargile melası ve 10 bin 200 adet elektrik sigortası anahtarıyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 37 milyon 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 1100 kilogram nargile melası ve 10 bin 200 adet elektrik sigortası anahtarıyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Menderes ilçesi Kısıkköy mevkinde, önceden belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 2 depo ve 3 araçta yapılan aramalarda, 37 milyon 370 bin makaron, 1100 kilogram nargile melası ve 10 bin 200 gümrük kaçağı elektrik sigortası anahtarı ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


İzmir'de depoya baskın: 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi
İzmir'de depoya baskın: 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi
İzmir'de depoya baskın: 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de depoya baskın: 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de depoya baskın: 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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