İzmir'de depoya baskın; kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle bulundu - Son Dakika
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İzmir'de depoya baskın; kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle bulundu

6 saat önce

İzmir'de depoya baskın; kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle bulundu (2)'3-4 GÜN GEÇTİĞİ ZAMAN BAKTERİ ÜRER'İzmir'in Çiğli ilçesindeki depoya yapılan baskında, lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi.

İzmir'de depoya baskın; kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle bulundu (2)

'3-4 GÜN GEÇTİĞİ ZAMAN BAKTERİ ÜRER'

İzmir'in Çiğli ilçesindeki depoya yapılan baskında, lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi. Sakatat etlerinin korunması hakkında uyarılarda bulunan 32 yıldır kasaplık yapan Bayram Taşer, "Sakatat tezgahta en fazla 3-4 gün durabilir. Daha fazla saklamak için -18 derecelik bir soğuk hava deposunda saklanması gerekir. 6 ay içinde tüketilmeli. 3-4 gün geçtiği zaman bakteri ürer ve erken bozulma başlar. Sakatatla et aynı yerde tutulmamalı. Sakatat daha fazla bakteri üretir. Kesim de veteriner kontrolünde kesilmeli. Ciğerler çok hastalık taşıyor, kontrol edilmeli. Kendi yemeyeceği şeyi kimse başkasına yedirmemeli" dedi.

İzmir'de depoya baskın; kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle bulundu

Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
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