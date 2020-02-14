İzmir'de depoya baskın yapan ekipler manzara karşısında şaşkına döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de depoya baskın yapan ekipler manzara karşısında şaşkına döndü - Son Dakika

İzmir'de depoya baskın yapan ekipler manzara karşısında şaşkına döndü

7 saat önce

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir depoya yapılan baskında, lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi.

İzmir'de depoya baskın yapan ekipler manzara karşısında şaşkına döndü, System.String[]

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir depoya yapılan baskında, lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi.

Çiğli Belediyesi zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine Ataşehir Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen incelemelerde izinsiz ve belgesiz sakatat ve kelle depoladığı tespit edilen depo sahibine para cezası uygulanırken, sakatat ve hayvan kellelerinin saklandığı depo mühürlendi. Baskında ele geçirilen ürünler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim personelleri ile zabıta ekipleri gözetiminde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince çöp kamyonuna yüklenerek imha edildi.Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Halk sağlığıyla kimsenin oynamasana göz yummuyoruz. Bu doğrultuda ilçemiz sınırları içerisinde yer alan pazar, restoran, imalathane ve okullarda zabıta ekiplerimiz aracılığıyla kontrollerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra gelen ihbarları önemsiyor ve gerekli müdahaleyi anında yapıyoruz. Çiğli'deki depoda da onlarca kilo sakatat ele geçirildi ve imha edildi. Halkımızın sağlığına zarar verecek davranışlarda bulunanlara en ağır cezai işlemleri uygulamaya devam edeceğiz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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