İzmir'de depoya kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenleyen ekipler, bin 110 litre kaçak şarap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsabey Mahallesi'nde bir depoda, kaçak şarap üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin, önceden belirlenen adrese yaptığı operasyonda 220 litrelik videolar içerisinde toplam bin 110 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda T.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın, adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR