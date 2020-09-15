İzmir'de depoya kumar baskını: toplam 188 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'de jandarma ekiplerinin kumarhaneye çevrilmiş bir depoya düzenlediği operasyonda 54 kişiye "kumar oynamak", "sosyal mesafe kuralına uymamak" ve "maske takmamak" suçlarından toplamda 188 bin 118 TL idari para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Buca İlçe Jandarma ekipleri, bir depoda kumar oynatıldığına dair aldıkları istihbaratı değerlendirerek, Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan depoya operasyon düzenledi. Operasyonda tombala oynadığı tespit edilen 54 kişiye "kumar oynamak", "sosyal mesafe kuralına uymamak" ve "maske takmamak" suçlarından toplamda 188 bin 118 TL idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan M.T.İ., B.Ç., S.K. ve E.Ç. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İZMİR