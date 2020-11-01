İzmir'de deprem bölgesi havadan görüntülendi - Son Dakika

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterden Bayraklı ilçesindeki depremde yıkılan bölgeler görüntülendi.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikoptere binen gazeteciler, depremde yıkılan Emrah Sitesi ve Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmaları havadan görüntüledi.
Havadan çekilen görüntülerde enkaz alanındaki kurtarmada kullanılan vinçlerle yüzlerce depremzedenin barındığı çadırlar dikkati çekti.
- Kaynak: AA
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