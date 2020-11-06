İzmir'de deprem bölgesine öğrencilerden yardım eli uzandı - Son Dakika

İzmir'de deprem bölgesine öğrencilerden yardım eli uzandı

06.11.2020 12:05
İzmir'de deprem bölgesine öğrencilerden yardım eli uzandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim Cuma günü Saat 14.51'de gerçekleşen deprem, arkasında evlerini ve en yakınlarını kaybeden onlarca depremzede bıraktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim Cuma günü Saat 14.51'de gerçekleşen deprem, arkasında evlerini ve en yakınlarını kaybeden onlarca depremzede bıraktı. Depremde evleri zarar gören insanlar çadırlarda kalmaya devam ederken, bölgeye yardım etmek için el ele veren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi başlattı.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, yardım için harekete geçti. Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinden t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, deprem bölgesindeki ihtiyaçları belirleyerek sosyal sorumluluk projesi için çalışmalara başladı.

YARDIMLARA DEVAM EDİLECEK

Türkiye genelindeki tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinden t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, kısa sürede organize olup ilçe belediyeler ile iletişime geçerek gerekli ihtiyaçları tespit etti. El broşürleri hazırlayarak saha çalışması yapan duyarlı öğrenciler, İzmir esnafının desteği ile dükkan camlarına duyuru afişleri yapıştırdı. Sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunan öğrencilere kısa sürede destek yağdı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan, bölgede en çok ihtiyaç duyulan battaniye ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kampanya için ilk etapta İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Torbalı Kampüsü tarafından 100 adet yardım kolisi gönderilirken, bölgenin ihtiyaçları belirlenerek yardımlara devam edileceği belirtildi.

"ÖĞRENCİLER DEPREME DUYARSIZ KALMADI"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile duyarlı ve vicdanlı bir nesil olarak yetişen t-MBA Liderlik Akademisi öğrencilerimiz, İzmir'de yaşanan üzücü depreme duyarsız kalmadı. Ülkesine ve çevreye karşı sorumluluk duygusu olan, merhametli ve duyarlı öğrencilerimize başlattıkları anlamlı yardım kampanyası için teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.


İzmir'de deprem bölgesine öğrencilerden yardım eli uzandı
İzmir'de deprem bölgesine öğrencilerden yardım eli uzandı

Seferihisar, Deprem, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de deprem bölgesine öğrencilerden yardım eli uzandı - Son Dakika


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