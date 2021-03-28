İzmir'de deprem dayanışması sürüyor - Son Dakika

İzmir'de deprem dayanışması sürüyor

28.03.2021 13:24
İzmir'de deprem dayanışması sürüyor, System.String[]

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği, depremin ardından başlattıkları kampanya kapsamında, içinde 10 masaüstü bilgisayar bulunan EBA erişimli konteyneri, İzmir Büyükşehir Belediyesine hibe etti.

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği, depremin ardından başlattıkları kampanya kapsamında, içinde 10 masaüstü bilgisayar bulunan EBA erişimli konteyneri, İzmir Büyükşehir Belediyesine hibe etti. Uzundere TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki EBA erişim noktasından, tüm öğrencilerin faydalanabileceği ifade edildi.

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED), 30 Ekim İzmir depreminin ardından önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Uzaktan eğitime erişim konusunda sorun yaşayan depremzede çocuklar için başlatılan kampanya sayesinde, içinde 10 masaüstü bilgisayar bulunan EBA erişimli konteyner temin edildi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) erişimli bilgisayarlar, İzmir Büyükşehir Belediyesine hibe edildi.

Uzundere'deki İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi Uzundere Can Çağnay Çok Amaçlı Spor Salonunun bulunduğu alana yerleştirilen EBA erişim konteyneri için sembolik bir tören düzenlendi. Törene; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, DEFMED Başkanı Orçun Erbayraktar ve dernek üyeleri katıldı. EBA erişim konteynerinden, öncelikle Uzundere TOKİ konutlarına yerleştirilen depremzede çocukların yanı sıra bölgedeki diğer çocuklar da faydalanacak.

Öğrenciler canlı derslere katılabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Bu projenin çocukların geleceğine dönük çok önemli bir çalışma olduğunu söyleyen Ertuğrul Tugay, "Evinde interneti veya bilgisayarı olmayan, uzaktan eğitime ulaşamayan çocuklar, buradan canlı derslere katılabilecek. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı'nın da burada kurduğu bir EBA noktası var ancak buradaki çocuk sayısı böyle bir ihtiyacı gündeme getirdi. Bu destekle birlikte ihtiyacı karşılamış olacağız. Çocuklarımızın aydınlık geleceği için çok güzel bir hamle. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Geleceğin fikri hür gençlerini yetiştirmek istiyoruz"

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç da, 30 Ekim depreminin kenti olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, "Bu depremin ardından birçok öğrenci eğitim anlamında zorlandı. Zaten pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapılıyor. Üstüne deprem, çocukları kötü etkiledi. Bu çalışma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği en önemli görev olan cehalete karşı yapmış olduğumuz mücadelenin bir ayağı. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Geleceğin vicdanı hür, fikri hür, irfanı hür gençlerini yetiştirmek istiyoruz. Pırıl pırıl gençler var. Bunlar bizi de cesaretlendiriyor" diye konuştu.

"Güzel bir amaca hizmet ettik"

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Orçun Erbayraktar ise depremin hemen ardından kampanya başlattıklarını söyledi. Orçun Erbayraktar, "Depremzedelerin çocukları ve bölgedeki çocuklar için çok faydalı olacağını düşündüğümüz bu projede yer almak istedik. Konteyneri sağlayarak destek olduk. Bu çalışma salgın nedeniyle başlayan uzak eğitime ulaşma konusunda sorun yaşayan çocuklara önemli bir imkan sunuyor. Biz böyle güzel bir amaca hizmet ettiğimiz için çok mutluyuz. Çocuklarımızın eğitimine büyük katkısı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

İzmir'de deprem dayanışması sürüyor
İzmir'de deprem dayanışması sürüyor
İzmir'de deprem dayanışması sürüyor
İzmir'de deprem dayanışması sürüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Eğitim Bilişim Ağı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de deprem dayanışması sürüyor - Son Dakika


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