İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ağustos az önce deprem mi oldu? - Son Dakika

İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ağustos az önce deprem mi oldu?

İzmir\'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün İzmir\'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ağustos az önce deprem mi oldu?
Son Güncelleme: 29.08.2023 14:15

AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu? İzmir yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

29 Ağustos İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İzmir deprem ve AFAD İzmir'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu? İzmir yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ağustos az önce deprem mi oldu?

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ağustos az önce deprem mi oldu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ağustos az önce deprem mi oldu? - Son Dakika
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