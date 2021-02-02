İzmir'de deprem paniği - Son Dakika
Üye Girişi
İzmir'de deprem paniği

İzmir'de deprem paniği

02.02.2021 00:06

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve bazı ilçelerinden hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre saat 23.46'da Karaburun açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.36 kilometre altında meydana gelen deprem İzmir merkez olmak üzere birçok yerden hissedilidi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de deprem paniği - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Denizli'de Eşini Rahatsız Eden Kişiyi Taşla Öldürdü
00:30 Yer: Denizli! Eşini rahatsız eden kişiyi, başını taşla ezerek öldürdü
00:27 Melek Mosso, Belediye Başkanı Tepe'nin sarılma isteğine imalı yanıt verdi
00:25 Melek Mosso'dan kendisine sarılmak isteyen başkana imalı yanıt
00:22 Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü ve Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu
00:17 Wagner grubu lideri Prigojin, Rostov'dan böyle ayrıldı
23:49 Ümit Özdağ: CHP, İYİ Parti'den bedel istemedi
23:47 Özdağ'dan Akşener'in "15 vekil" çıkışına yalanlama: "CHP'yi suçlayarak yolları ayıracağım" demişti, sözünü tuttu
23:33 Rusya'daki İsyanın Ardında İngiltere mi Var? Dışişleri Bakanı Truss'un Egemenlik Gafı Gündemde
23:28 Rusya'daki isyanın ardında İngiltere mi var? Dönemin Dışişleri Bakanı Truss'un egemenlik gafı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 01:58:03. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de deprem paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement