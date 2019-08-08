İzmir'de deprem paniği kamerada
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İzmir'de deprem paniği kameradaİZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'de deprem paniği kamerada Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Seferihisar açıklarında saat 11.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve Manisa'da paniğe yol açtı.
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