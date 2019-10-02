'İzmir'de Deprem Riski İstanbul'dan Daha Yüksek'
1 saat önce
Marmara Denizi'nde paniğe neden olan yer sarsıntılarının ardından İstanbul'u da etkileyebilecek bir "büyük deprem" tartışması yeniden gündeme oturdu.
Marmara Denizi'nde paniğe neden olan yer sarsıntılarının ardından İstanbul'u da etkileyebilecek bir "büyük deprem" tartışması yeniden gündeme oturdu. Ancak Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan'a göre İzmir'de potansiyel bir büyük deprem tehlikesi İstanbul'dan daha yüksek
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:01
Karamollaoğlu: deprem paraları nereye gitti? İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı Motorine 14 kuruş indirim geldi Mehmet Metiner'den Arınç'a sert "boşboğaz" tepkisi: Böyle şey olur mu?