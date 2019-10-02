'İzmir'de Deprem Riski İstanbul'dan Daha Yüksek'

Marmara Denizi'nde paniğe neden olan yer sarsıntılarının ardından İstanbul'u da etkileyebilecek bir "büyük deprem" tartışması yeniden gündeme oturdu. Ancak Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan'a göre İzmir'de potansiyel bir büyük deprem tehlikesi İstanbul'dan daha yüksek