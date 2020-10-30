İzmir'de deprem - Suların yükselmesi sonucu denizde sürüklenen tekneler - Son Dakika

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Denizde sürüklenen tekneler
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
İZMİR - Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
- Kaynak: AA
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