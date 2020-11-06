İzmir'de depremde hayatını kaybedenler için sela verildi - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için cuma namazı öncesinde sela verilerek, Kur'an-ı Kerim okundu.

Cuma namazı öncesi camilerde Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi.

Hutbede de deprem konusu işlendi. İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ülkenin derinden sarsıldığı belirtilen hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Yu¨reklerimizde acı, dillerimizde dua, ic¸imizde umutla hepimiz enkazın bas¸ında bekles¸tik. Rabbimizin inayeti ve devletimizin destegˆiyle, milletc¸e yaralarımızı sarmak ic¸in seferber olduk. Depreme engel olmak elbette mu¨mku¨n degˆildir. Ancak unutmayalım ki, tedbir almak ve dogˆal afetlerin yol ac¸acagˆı tahribatı en aza indirmek mu¨mince bir sorumlulugˆun geregˆidir. Allah aziz milletimizi her tu¨rlu¨ felaketten muhafaza buyursun. Vefat eden kardes¸lerimize rahmet eylesin. Kederli ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil s¸ifalar ihsan eylesin."