İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si...
05.11.2020 22:53
İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR
İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si... - Son Dakika
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