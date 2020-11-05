İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si... - Son Dakika

İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si...

05.11.2020 22:53
İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si..., System.String[]

İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Son Dakika: ABD merkez bankası Fed, faiz kararını açıkladı Trump'ın peş peşe hile suçlamalarına Biden'dan tek cümlelik yanıt: Sabırlı olun Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır
Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti         
22:43
Tuba Ünsal, Trump'a oy verenleri eleştirdi: Aklınız nerede? Tuba Ünsal, Trump'a oy verenleri eleştirdi: Aklınız nerede?         
22:19
Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın         
21:35
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde duygu dolu anlar: Karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde duygu dolu anlar: Karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı         
21:16
Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu         
19:49
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 22:59:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei