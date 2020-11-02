İzmir'de depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı
02.11.2020 09:48
İZMİR'deki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkaz çalışmalarında bir mucize gerçekleşti.
İZMİR'deki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkaz çalışmalarında bir mucize gerçekleşti. Enkazdan sağ kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği Ares 58 saat sonra kurtarıldı. İzmir
'deki depremden 7 saat sonra ailesiyle birlikte kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği Ares, arama kurtarma çalışmalarının sonucunda tam 58 saat sonra kurtarıldı. Depremin 65'inci saatinde ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda canlı çıkarılan Ares, mutluluk yarattı. Ekipler, Ares'e ilk müdahaleyi yaptı. Enkaz alanına gelen Gizem İleri, köpeğine kavuşmanın heyecanını yaşadı.
Son Dakika Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı İrem Derici'den "İnsan erkeğin gücünü istiyor" diyen Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu Lille, Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle Lyon ile 1-1 berabere kaldı Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı