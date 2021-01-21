İzmir'de depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkılan 71 binanın yerine yapılacak konutlarda inşaat çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde 930 personel tarafından 215 bin binada gerçekleştirilen hasar tespit çalışması tamamlandı.

İzmir'de 679 bina üzerindeki 3 bin 828 bağımsız bölüm ağır hasarlı, 789 binadaki 9 bin 117 bağımsız bölüm ise orta hasarlı olarak tespit edildi.

Bayraklı ilçesindeki 7 alanda, aralarında depremde yıkılan binaların da bulunduğu acil yıkılan 71 bina için TOKİ tarafından yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Zemin artı 5 kat olması planlanan yaklaşık 1500 konut için temel ve zemin iyileştirme çalışmasına başlandı.

Bu yıl içinde tamamlanması öngörülen binaların temellerinin önümüzdeki hafta atılması bekleniyor.

133 ağır hasarlı bina daha yıkılacak

Ekipler, yıkım çalışmalarında da ilk etapta depremden en çok etkilenen Bayraklı'ya odaklandı.

Depremde 8 binanın tamamen ya da kısmen yıkıldığı ilçede 133 ağır hasarlı binada 2 bin 4 bağımsız bölümün yıkılmasına karar veren ekipler, bu binaların bir bölümünde yıkıma başladı, diğerlerinde de tebligat işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Ekipler daha sonra Aliağa'da 10, Bayındır'da 3, Bergama'da 6, Buca'da 35, Çeşme'de 7, Çiğli'de 15, Dikili'de 26, Foça'da 6, Gaziemir'de 6, Karabağlar'da 26, Kemalpaşa'da 19, Kiraz'da 11, Konak'ta 50, Menderes'te 20, Menemen'de 9, Narlıdere'de 1, Seferihisar'da 24, Selçuk'ta 2, Tire'de 15, Torbalı'da 26, Urla'da 18, Karaburun'da 60, Karşıyaka'da 27, Bornova'da ise 51 binanın yıkım çalışmalarına başlayacak.

Orta hasarlı olduğu tespit edilen binalar da 1 yıl içinde güçlendirme yapılmaması halinde ağır hasarlı kabul edilerek yıkılacak.

Depremzedeler için rezerv alana konut yapılacak

Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yanında rezerv alan olarak belirlenen 1 milyon 380 bin metrekarelik bölgede teknik personel tarafından yürütülen zemin etüt çalışmaları, imar ve proje çalışmalarında da sona gelindi.

İlk etapta 3 bin 500 konutun yapılması planlanan bölgede binalar zemin artı 4-5 katı geçmeyecek.

Yatay mimariye ve bölge dokusuna uygun yeni konutların sosyal donatılarıyla yapılarak 1 yıl içerisinde depremzedelerin kullanımına sunulması planlanıyor.

Depremde binaları ağır hasar görmüş veya orta hasarlı olan bina sahiplerine tercih etmeleri halinde rezerv alanlarda üretilecek konutlardan verilecek.