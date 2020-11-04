İzmir'de depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika

İzmir'de depremin yaraları sarılıyor
04.11.2020 10:46
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrası vatandaşların yaralarının sarılmaya başlandığını belirterek, ilk etapta yapılan yardımları sosyal medya hesabından paylaştı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrası vatandaşların yaralarının sarılmaya başlandığını belirterek, ilk etapta yapılan yardımları sosyal medya hesabından paylaştı.
Twitter hesabından duyuru yapan Vali Köşger, "An itibariyle işyeri hasar gören 122 kişiye 1 milyon 406 bin ', ev sahibi 88 kişiye 1 milyon 144 bin ' ve kiracı 52 kişiye 260 bin ? yardım devletimizce yapılmıştır. Çadır kentlerde vatandaşlar misafir edilmeye devam ediyor" dedi.
(İHA)
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