İzmir'de depremin yorulmak bilmeyen kahramanları - Son Dakika

İzmir'de depremin yorulmak bilmeyen kahramanları

02.11.2020 06:43

İzmir'de depremin yorulmak bilmeyen kahramanları Depremin kahramanları: 'Hayat kurtarınca yorgunluk da kalmıyor' İzmir'de meydana gelen depremin kahramanları olan arama kurtarma ekipleri, dur durak bilmeden çalışıp can kurtarmaya devam ediyor.

İzmir'de depremin yorulmak bilmeyen kahramanları

Depremin kahramanları: 'Hayat kurtarınca yorgunluk da kalmıyor'

İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremin kahramanları olan arama kurtarma ekipleri, dur durak bilmeden çalışıp can kurtarmaya devam ediyor. 60 saati aşkındır mesailerini sürdüren ekip personelleri yaptıkları açıklamada 'Hayat kurtarınca yorgunluk da kalmıyor' açıklamasında bulundu.

Merkez üssü Seferihisar olan 6,6 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Uzun saatler boyunca enkazda arama kurtarma faaliyeti gösteren ekip personellerinin kısa mola zamanlarındaki yaşadıkları yorgunluk yüzlerinden okundu. Yüzleri, kıyafetleri ve botları toz içinde dinlenmeye çalışan ekip personelleri, enkazdan sağ kurtulanları gördükçe daha da çok çalışmak istediklerini söyledi.

"Hayat kurtarınca yorgunluk da kalmıyor"

Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışma yürüten 911 Arama Kurtarma Genel Başkanı Mustafa Gürsoy, enkaz altından sağ vatandaş çıkarttıkça, yorgunluk hissetmediklerini dile getirdi. Gürsoy, "Depremin hemen sonrasında buraya geldik. AFAD ve Sivil Savunma Birlik Müdürlüğünden kağıdımızı aldık ve enkazda çalışmaya başladık. Enkaz bölgesinde diğer ekiplerle birlikte koordineli çalışıyoruz. Orada gayet disiplinli bir çalışma yürütüyor, zamanla yarışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda saniyeler çok önemli olduğu için yorgunluk hissetmiyoruz. Yorgun olduğumuzu hissettiğimizde ekipleri değiştiriyoruz ancak yorgun olsak bile hala çalışmak istiyoruz. Ama mecburen yorulduğunu fark ettiğimiz arkadaşları dinlenmeye gönderiyoruz. Çünkü dinlenmeden çalışırsak bu da dikkat dağınıklığına sebep olur. Tecrübeyle, bilgiyle bir insanın hayatını kurtarmaya çalışmak, yeri geldiğinde kurtarmak, bize bir sevinç kaynağı oluyor. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyoruz. Yorgunluk da kalmıyor" diye konuştu.

"Dinlenmeye gidin dendiğinde bütün ekibimizin yüzü asılıyor"

Aynı enkazda görevli 911 Arama Kurtarma Operasyon Lideri Altun Karadağlı da dinlenmeye gidin dendiğinde yüzlerinin asıldığını söyledi. Karadağlı, "Bizler burada milletimiz için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Bir kişi sağ çıktığı zaman herkesin gözleri doluyor. Her canlı çıkan vatandaşımız olduğunda biz daha da güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Biz yorulduğumuzda, dinlenmeye gidin dendiğinde bütün ekibimizin yüzü asılıyor. Ama dinlenmek de gerekiyor tabi o enerjiyi yeniden toplayabilmek için" açıklamasında bulundu.

Depremin yorgun kahramanı 'Hassas burun'

Öte yandan depremin kahramanlarından olan bir hassas burunlu arama köpeği de, çalışmalarından ötürü yorgunluğa yenik düşerek gündüz saatlerinde uyuyakalmıştı. Arama köpeğinin bu fotoğrafı sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşılmıştı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

İzmir'de depremin yorulmak bilmeyen kahramanları
İzmir'de depremin yorulmak bilmeyen kahramanları
İzmir'de depremin yorulmak bilmeyen kahramanları
İzmir'de depremin yorulmak bilmeyen kahramanları

Arama Kurtarma, Seferihisar, Bayraklı, İzmir, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmir'de depremin yorulmak bilmeyen kahramanları - Son Dakika


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