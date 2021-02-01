İzmir'de depremler peş peşe geldi: 1 saat içerisinde 4 deprem - Son Dakika

İzmir'de depremler peş peşe geldi: 1 saat içerisinde 4 deprem

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 1 saat içerisinde 4.1, 5.1, 4.8 ve 4.7 şiddetinde depremler meydana geldi.

İzmir'de Karaburun ilçesi açıklarında bu sabah saat 08.03'te 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 08.46'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Daha sonra saat 08.47'de 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 09.00'da ise İzmir bir kez daha 4.7'lik depremle sallandı. Depremler İzmir'in merkezinden de hafif şekilde hissedildi. AFAD, depremlerin ardından olumsuz bir durum ihbarı alınmadığını açıkladı.