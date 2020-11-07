İzmir'de depremzede çocuklar için spor etkinliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası çadır kentlerde kalan çocuklara moral vermek ve yaşadıkları travmadan uzaklaştırmak için spor aktiviteleri başlattı. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi 75. Yıl Parkı'nda oluşturulan çadır kentte çocuklara önce jimnastik ardından istedikleri branşlara göre futbol, basketbol ve voleybol antrenmanı yaptırılıyor.

Çocukların deprem sonrası büyük bir travma yaşadığını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge hedeflerinin sporun iyileştirici gücünden yararlanmak olduğunu söyledi. Orhunbilge, "8 aydır pandemi nedeniyle çocuklarımız evden dışarı çıkmadı. Şimdi de büyük bir deprem şoku yaşadı. Sosyolog ve psikolog arkadaşlarımızla, antrenörlerimizle onların mutlu olması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. Çocuklar için kapalı bir bilgisayar alanı da oluşturulacağı bildirildi.