İzmir'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor - Son Dakika

İzmir'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor
07.11.2020 20:16
İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, depremzedeler için Bayraklı ilçesinde konteyner kent kurulumunun çalışmaları devam ediyor.
İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, depremzedeler için Bayraklı ilçesinde konteyner kent kurulumunun çalışmaları devam ediyor.
İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından, depremzedeler için çalışmalar başladı. Çok sayıda depremzede için kentin farklı noktalarına çadırkentler kurulurken, Bayraklı Salhane'de ise konteyner kent için çalışmalar devam ediyor. Çok sayıda depremzedenin barınacağı konteyner kentin yaklaşık 46 bin 300 metre kare alana kuralacağı öğrenildi.
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