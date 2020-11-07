İzmir'de depremzedeler için 'Sosyal market' - Son Dakika

İzmir'de depremzedeler için 'Sosyal market'
07.11.2020 20:18
İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım malzemeleri çadır kentte kurulan market ile depremzedelere dağıtılıyor.
İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım malzemeleri çadır kentte kurulan market ile depremzedelere dağıtılıyor.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan yardım malzemeleri, İzmir'in farklı noktalarında kurulan çadır kentlere gönderildi. Yardımlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan 'Sosyal market' aracılığıyla depremzedelere dağıtılıyor.
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