İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerden 2'si Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim Cuma günü yaşanan deprem sonrası gönderilen yardım malzemelerinin çalınmasına ilişkin 8 kişinin yakalandığı bildirildi.

İzmir 'de depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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