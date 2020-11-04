İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
04.11.2020 18:05
İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim Cuma günü yaşanan deprem sonrası gönderilen yardım malzemelerinin çalınmasına ilişkin 8 kişinin yakalandığı bildirildi.
Şüphelilerden 2'si Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.
Son Dakika Hakkari'de hain terör saldırısı: 1 işçi şehit, 2 işçi de yaralı Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti Duygu sömürüsü yapan dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı çıktı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı