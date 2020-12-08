İzmir'de depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı - Son Dakika

İzmir'de depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı

08.12.2020 10:25
İzmir'de depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası sona ererken, kampanya kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 649 bin olarak kayıtlara geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası sona ererken, kampanya kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 649 bin olarak kayıtlara geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanyaya katılan herkese teşekkür etti.

İzmir'i sarsan depremin ardından depremzedeleri ve onlara destek olmak isteyenleri bir araya getiren "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasında sona gelindi. Kampanya kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 649 bine ulaştı. 4 bin 643 destekçi tarafından depremde evsiz kalan ailelere toplamda 20 milyon 510 bin TL aktarıldı. Depremzedelere kapıları açılmak üzere bildirilen daire sayısı da 231'i buldu. Kampanyadan faydalanmak isteyen depremzedelerle onlara destek olmak isteyenler arasındaki eşleştirmeler ve 10'ar bin TL'lik ödemelerin sürdüğü belirtildi.

Büyükşehirin Uzundere'de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu konutlara yerleşen aile sayısı ise 147'ye ulaştı. Depremzedeler konutlardan ayrılırken, mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecekler. Elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler de bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

"YARALARIMIZI DAYANIŞMAYLA SARDIK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başta "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü tüm kampanyalara destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Tunç Soyer, "Felaketlerin acısını dayanışmak ve yaraları birlikte sarmak bir nebze de olsa hafifletiyor. O kadar büyük bir dayanışma örneği gösterdiniz ki; İzmir'de dayanışmanın tarihini yazdık. Sayenizde hiçbir yurttaşımızı aç açıkta bırakmadık. Bunların hepsini birlikte yaptık" dedi.

ORTA HASARLILARA DA 5'ER BİN LİRA DESTEK VERİLİYOR

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim depreminde evleri orta hasarlı olan 629 ailenin 5'er bin liralık kira destek ödemesini tamamladı. Bu hafta içinde evleri orta hasarlı olan 40 ailenin kira yardımının da banka hesabına yatırılmış olacağı belirtildi. Büyükşehirin, başvuru ve değerlendirmelere göre kira yardımına devam edeceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, orta hasarlı ev tespiti yapılmış aileler için belediye bütçesinden her bir haneye 5'er bin liralık kira desteği verileceğini söylemiş, bu kapsamda 35 milyon liralık bir kaynak ayıracaklarını açıklamıştı. Ağır hasarlı binalardaki 179 haneye 10 bin liralık destek ödemesini de kendi bütçesinden yapan büyükşehir, bu hafta 50 ağır hasar tespiti yapılmış daire sahibinin kira yardımını da banka hesaplarına yatırmış olacak. Halkın Bakkalı üzerinden depremzedelere eşya sağlamak için genişletilen Biz Varız dayanışma kampanyası ise sürüyor.

-İHA-

İzmir'de depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Banka, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı - Son Dakika


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